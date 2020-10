Aantal besmettingen in Parkhof stijgt: “Eén vaste bezoeker per bewoner” Margo Koekoekx

10 oktober 2020

13u53 0 Machelen Aantal besmette bewoners in parkhof stijgt. Dinsdag waren het nog tien bewoners en twee personeelsleden, nu staat de teller op veertien bewoners. Ze treffen de nodige maatregelen.

Alle bewoners van woonzorgcentrum Parkhof in Machelen moesten net als de medewerkers een coronatest ondergaan. Dat besliste de directie nadat een bewoner besmet bleek. Uit de test kwamen deze week nog negen bewoners en twee medewerkers die positief testten. Intussen liep het totaal aantal besmettingen bij de bewoners op tot 14 personen. Dat is de toestand op zaterdag 10 oktober.

Schepen van Sociale Zaken Karina Rombauts (CD&V): “Om die reden kan bezoek alleen nog ontvangen worden in de cafetaria. Het aantal bezoekers schroeven we ook aan. Elke bewoner kan slecht één vaste bezoeker meer ontvangen.” Die maatregel zal blijven gelden of aangepast worden wanneer nodig.

De besmette personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Afgelopen veertien dagen testten 126 inwoners van Machelen positief op de coronatest.