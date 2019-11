Aannemer begint om 3.30 uur doodleuk beton te storten: “Onbegrijpelijk”, reageert de buurt Gemeente tikt aannemer die ’s nachts werken in C. Hansoulstraat uitvoerde op vingers Robby Dierickx

05 november 2019

15u14 1 Machelen De bewoners van de Constant Hansoulstraat in Machelen hebben er een slapeloze nacht op zitten. Een aannemer schudde de hele omgeving wakker toen hij om 3.30 uur beton begon te storten op een werf. Volgens de gemeente vroeg de aannemer geen afwijkende vergunning aan, waardoor hij in overtreding was. “Als dit nog gebeurt, dan zal er zeker tegen opgetreden worden”, klinkt het.

Draaiende betonmolens, af- en aanrijdende vrachtwagens en geroep en getier van arbeiders: de bewoners van de Constant Hansoulstraat in Machelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag amper een oog dichtgedaan door de bedrijvigheid op een werf waar appartementen gebouwd worden. “Om 3.30 uur schoot ik plots wakker door heel wat lawaai”, zegt Sarah Deprins, die net naast de werf woont. “Ook onze kinderen – eentje van 8 maanden en eentje van 7 jaar oud – waren meteen wakker. Aanvankelijk dachten we dat het om een levering van bouwmateriaal ging, aangezien dat enkele weken geleden ook al het geval was. Toen was de lawaaihinder na een halfuur opgelost, maar nu bleef het maar duren. Daarom gingen we zelf een kijkje nemen en zagen we dat de aannemer beton aan het storten was. De buurt werd op voorhand niet verwittigd. Onbegrijpelijk. Bovendien liet de aannemer weten dat hij ook de komende nachten beton zal storten.”

Geen oog dichtgedaan

Ook voor Christiane Deroover, wiens tuin grenst aan de bouwwerf, was het een helse nacht. “Sinds 3.30 uur heb ik geen oog meer dichtgedaan. Dat ze op een werf om 6 uur beginnen, oké. Maar de hele buurt midden in de nacht wakker schudden, dat doe je toch niet? Straks werken ze hier dag en nacht. Ik overweeg samen met enkele buren naar de gemeente te stappen, want als niemand reageert, dan zullen we dit soort toestanden nog vaker meemaken.”

Politie verwittigd

Enkele buren verwittigden ondertussen ook de politie. “Maar daar liet men ons weten dat de aannemer van de gemeente een afwijkende vergunning voor de werken gekregen had”, aldus nog Sarah Deprins. “Waarom werden wij als buurtbewoners hier dan niet van op de hoogte gebracht?”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) weerlegt echter dat de gemeente een vergunning afleverde. “Simpelweg omdat de aannemer geen afwijkende vergunning aanvroeg”, laat de schepen weten. “We waren zelf dus ook niet op de hoogte van die nachtelijke werkzaamheden. Dat de aannemer dit zonder enige vergunning doet, kan uiteraard niet. We hebben de politie dan ook ter plaatse gestuurd. De zaakvoerder kreeg een aanmaning, maar hij beloofde dat het slechts eenmalige nachtelijke werken waren. Woensdagochtend zal de politie voor alle zekerheid een agent ter plaatse sturen om na te gaan of alles reglementair verloopt. Lapt de aannemer de regels opnieuw aan zijn laars, dan zullen we verdere stappen ondernemen.”