Aanleg nieuw voetpad Koning Albertlaan start donderdag RDK

09 september 2019

Nu donderdag start een aannemer met de werken voor de aanleg van een nieuw voetpad in de Koning Albertlaan in Machelen. De aanleg zal gefaseerd gebeuren. Deze maand wordt de strook tussen de huisnummers 51 en 95 aangepakt, in oktober is het gedeelte tussen de huisnummers 98 en 124 aan de beurt. Het doorgaand verkeer ondervindt geen hinder van de werken, al kan er wel een kleine wegversmalling mogelijk zijn.