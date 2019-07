86-jarige zwerfvuilopruimer Louis ontroerd wanneer hij bundel met 200 positieve reacties over zijn ‘werk’ krijgt Robby Dierickx

17 juli 2019

16u25 0 Machelen Het verhaal van Louis Jacobs, de 86-jarige Diegemnaar die al jaren elke dag het gemeentelijk park en de omliggende straten zwerfvuilvrij maakt en desondanks af en toe uitgelachen en beschimpt wordt, heeft op sociale media heel wat positieve reacties losgeweekt. Maar aangezien de man geen internet heeft, kon hij ze zelf niet lezen. En dus bundelde dorpsgenoot Danny Gooris alle commentaren.

‘Door echte Diegemnaren word je echt gerespecteerd’, ‘De gemeente mag je dankbaar zijn’ en ‘Moest in elke mens een Louis schuilen, dan was de wereld veel properder’: het is slechts een greep uit de ruim tweehonderd reacties die op sociale media en op de website van HLN.be op het artikel van de 86-jarige Louis uit Diegem geplaatst werden. De man ruimt al jaren dagelijks het gemeentelijk park en de omliggende straten op en wordt toch af en toe uitgelachen en beschimpt. “Dat er zoveel positieve reacties op zijn verhaal geplaatst worden is mooi, maar Louis beschikt zelf niet over internet waardoor hij de commentaren niet kon lezen”, zegt dorpsgenoot Danny Gooris. Daarom printte hij alle reacties af en bundelde hij ze in een mapje. Woensdagmiddag kreeg de 86-jarige Louis het mapje overhandigd.

“Hij was zelf enorm verrast dat zoveel mensen positief gereageerd hadden”, vertelt Danny Gooris. “Door de vele mooie woorden was hij zelfs wat ontroerd. Hij wou op zijn beurt iedereen bedanken voor de reacties en beloofde zijn werk verder te zetten om Diegem proper te houden.”