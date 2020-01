41 procent van gecontroleerde bestuurders te snel in zone 30 in Vander Aastraat Robby Dierickx

De lokale politie Vilvoorde-Machelen (ViMa) heeft donderdag op drie locaties snelheidscontroles uitgevoerd. De meest opvallende cijfers noteerden de agenten in de zone 30 in de Vander Aastraat in Machelen. Daar hielden slechts 184 van de 314 gecontroleerde voertuigen zich aan de snelheid. De andere 130 bestuurders – goed voor 41 procent - mogen een boete in de bus verwachten. Op de Schaarbeeklei in Vilvoorde werden 31 van de 737 gecontroleerde voertuigen geflitst en op de Hendrik I-lei in de Zennestad reden slechts 5 van de 284 voertuigen sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur.