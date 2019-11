3Tres amper 18 weken open, maar nu al 12/20 in gids Gault&Millau: “En nu op zoek naar de 13/20” Eerste surf-and-turfrestaurant opende pas begin juli de deuren Robby Dierickx

04 november 2019

17u02 0 Machelen Pas begin juli openden Sven Vander Elst en zijn vrouw Emilie Creyf hun surf-and-turfrestaurant 3Tres in Machelen, maar nu al krijgt het duo een 12 op 20 in de nieuwe culinaire gids van Gault&Millau. “Een enorme verrassing”, geven ze toe. “En nu gaan we op zoek naar de 13/20 (lacht).”

Maandag maakte Gault&Millau haar nieuwe editie van haar jaarlijkse culinaire gids bekend. Verschillende Brusselse restaurants en chefs vielen opnieuw in de prijzen, maar ook in de Vlaamse rand kregen heel wat restaurants een vermelding in de gids. Tussen de nieuwkomers ook twee restaurants uit groot-Machelen: Mismo Bar in de Kosterstraat in Diegem en 3Tres in de Constant Hansoulstraat in Machelen. Beide restaurants kregen een 12 op 20. Maar dat 3Tres nu al een quotering in de gids krijgt, is hoogst opmerkelijk. Het surf-and-turfrestaurant opende immers pas begin juli de deuren. Surf-and-turf staat voor een combinatie van vlees en vis. “Een uniek concept in ons land”, zegt zaakvoerder Sven Vander Elst. “Nergens bestaat de kaart uitsluitend uit gerechten die vlees en vis bevatten. Waarom? Geen idee. Ik kan geen redenen bedenken waarom dit in ons land nog niet ingeburgerd is.”

Opsteker

Dat zijn zaak nu al een 12 op 20 krijgt van Gault&Millau is ook voor de zaakvoerder een verrassing. “Dat we zo snel in de prijzen zouden vallen, hadden we enkele weken geleden echt niet verwacht”, geeft hij toe. “We zijn amper achttien weken open, dus deze quotering is voor ons een absolute opsteker. Ook al zit ik al lange tijd in het vak – met zijn vorig restaurant Bovis in Zaventem behaalde Sven Vander Elst ook al een score van 12 op 20 – toch is dit een heel mooie erkenning. Maar hier eindigt het natuurlijk niet. We gaan nu alles in het werk stellen om volgend jaar een 13 op 20 te behalen (lacht). En binnenkort komt ook de nieuwe editie van de Michelingids uit. We zijn benieuwd of we ook daar een plekje in krijgen.”

Op z’n Europees

Sven Vander Elst geeft toe dat hij zich met de opening van 3Tres aan een sprong in het onbekende waagde. “Want een surf-and-turfrestaurant heeft zowel voor- als nadelen”, klinkt het. “Het vlees en de vis moeten immers van hoge kwaliteit zijn. Bovendien doen we het op z’n Europees en niet op z’n Amerikaans, waar ze de vis weinig stijlvol op het vlees leggen om er vervolgens een grote kwak saus over te gieten. Bij ons liggen de vis en het vlees netjes naast mekaar. We proberen het op die manier op een ‘eetbare’ manier te serveren, zeg maar. Ik ben dan ook blij dat ik als trendsetter beloond wordt door een hoog aangeschreven gids als Gault&Millau.”

Een lijst van alle restaurants uit Vlaams-Brabant vind je hier: https://www.google.com/maps/d/u/2/embed?mid=1zeRn7UgRQLSGiwhFGjFds9sVDv_3VQb0