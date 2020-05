188 bewoners en personeelsleden WZC Parkhof getest: één besmetting Robby Dierickx

06 mei 2020

09u26 0 Machelen In OCMW-woonzorgcentrum Parkhof in Machelen zijn alle bewoners en personeelsleden vorige week donderdag getest en daaruit blijkt dat één bewoner besmet is met het coronavirus. De bewuste bewoner stelt het goed en vertoont momenteel geen symptomen.

“We hebben de familie van de besmette persoon meteen ingelicht en namen de meest strikte beschermings- en voorzorgsmaatregelen”, laat schepen van Sociale Zaken en Welzijn Karina Rombauts (CD&V) weten. “Uiteraard was het begin deze week bang afwachten op de resultaten van de 188 testen, maar zodra bekend werd dat slechts één iemand besmet was en dat die persoon bovendien geen symptomen vertoonde, werd heel opgelucht gereageerd in het woonzorgcentrum. De directie en het personeel zijn terecht fier op het mooie resultaat van deze gemeenschappelijke inspanning.”

Bezoekregeling

Volgens de schepen zorgt het resultaat van de testen ervoor dat het rusthuis in de goede positie zit om een bezoekregeling uit te werken zodra de overheid beslist dat bezoek opnieuw toegestaan wordt. “We hopen dat dit moment stilaan dichterbij komt”, aldus nog Rombauts. “Tot dan blijven we vol inzetten op balkongesprekken en skypen. Op de afdelingen zelf proberen we onze bewoners zo veel mogelijk te vertroetelen. Het animatorenteam, het kineteam en de ergotherapeuten zetten in op activiteiten om geest en lichaam fit te houden. Maar uiteraard kijken de bewoners uit naar de hereniging met hun familie. In deze moeilijke tijden is het resultaat van de testen eindelijk positief nieuws.”