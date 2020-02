180 leerlingen planten 2.750 bomen aan als buffer voor E19 Robby Dierickx

18 februari 2020

15u05 0 Machelen Op het einde van de Boskantweg in Machelen, vlakbij de E19, hebben 180 leerlingen van vier basisscholen uit Machelen en Diegem dinsdag maar liefst 2.750 bomen aangeplant. Het gaat om een actie van het Agentschap Natuur en Bos, de gemeente en Bos+.

Het waren de leerlingen van de parochiale basisschool in Diegem, gemeenteschool De Fonkel in Diegem, De Sterrenhemel in Machelen en de Windroos in Machelen die dinsdag de handen uit de mouwen staken. Op een braakliggend perceel op het einde van de Boskantweg plantten ze onder professionele begeleiding maar liefst 2.750 bomen. De boomplantactie kwam er op vraag van Natuur en Bos en werd gesteund door Bos+ en de gemeente Machelen.

“Voor onze gemeente is de eerste aanzet tot een bosbuffer alleen maar toe te juichen”, zegt schepen Magda Geeroms (N-VA). “Het nieuwe bos zal niet alleen een geluidswerende wand langs de E19 worden, maar vormt ook een schakel tussen ons gemeentelijk park en het Peutiebos. De waarde van deze boomplantactie is niet te schatten nu het klimaatthema actueler dan ooit is.”