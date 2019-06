13de Machala-dag in het teken van (verdwenen) cafés RDK

20 juni 2019

Op zaterdag 22 juni organiseert heemkring Machala in Machelen haar dertiende Machala-dag in zaal Nova. Het thema dit jaar is ‘De (verdwenen) cafés in Machelen. Waar er vroeger in bijna elke straat een café was, blijven er nu slechts enkele meer over. Omdat de cafés van vroeger veel herinneringen en anekdotes met zich meebrengen, wijdt de heemkring er speciaal haar Machala-dag aan. In zaal Nova zal een tentoonstelling met veel foto’s van de oude kroegen opgesteld worden. De deuren van de zaal zijn van 15 tot 22.30 uur open. De toegang is gratis.