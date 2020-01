10 bestuurders betrapt op alcohol tijdens controleactie SHVM

13 januari 2020

De politiezone Vilvoorde-Machelen heeft zondag 12 januari een alcoholcontrole gehouden, dit in het kader van de winter-BOB-campagne. De actie vond plaats in de Grensstraat in Diegem, in de Woluwelaan en in de Vilvoordelaan in Machelen. Maar liefst 1.114 chauffeurs werden onderworpen aan een ademtest. Daaruit bleek dat tien bestuurders een glaasje te veel op hadden. Zeven onder hen kregen een rijverbod van zes uur en drie onder dienden hun rijbewijs drie uur lang af te geven.