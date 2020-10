“Zonder uniform beleid in gemeenten rond Brussel geraken we er niet”: Machels burgemeester trekt aan alarmbel nu cijfers fors blijven stijgen Robby Dierickx

07 oktober 2020

10u00 8 Machelen Met 673 besmettingen per 100.000 inwoners deelt Machelen de vierde plek met Sint-Joost-ten-Node in de nationale lijst qua aantal positieve coronagevallen. Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) trekt dan ook aan de alarmbel. “Zonder uniform beleid in de negentien gemeenten rondom Brussel gaan we er niet geraken”, klinkt het.

De voorbije twee weken legden 105 Machelaars een positieve coronatest af. Behalve de twaalf besmettingen in OCMW-woonzorgcentrum Parkhof – daar testten tien bewoners en twee personeelsleden zondag positief – gaat het volgens burgemeester Marc Grootjans voornamelijk om intrafamiliale gevallen. “Zo kwamen er recent nog negen gevallen bij in twee verschillende families. Zo dikken de cijfers uiteraard snel aan.”

Volgens Grootjans zijn er verschillende redenen waarom zijn gemeente zo slecht scoort. “De interactie met Brussel is groot”, klinkt het. “Veel families trekken naar de hoofdstad en lijken te vergeten dat het virus er nog is. Ze houden zich niet aan de regels, vaak ook omdat ze ze gewoonweg niet kennen. De taalbarrière is ook een groot probleem. Daarom proberen we via de integratiedienst de verschillende gemeenschappen te bereiken, maar dat is niet altijd even evident.”

Brussel

De burgemeester kijkt dan ook uit naar de beslissingen die vandaag in het Brussels gewest genomen worden. Daar zit de crisiscel momenteel samen om zich te buigen over eventuele extra maatregelen. “Morgen komt onze wekelijkse veiligheidscel bij mekaar, maar zelf gaan we voorlopig niet ingrijpen”, aldus nog Grootjans. “Ik verwacht namelijk dat er uniforme maatregelen in de negentien aan het Brussels gewest grenzende gemeenten komen. Iets waar Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) voor pleit en waar ik me graag bij aansluit. Doen we dat niet, dan geraken we niet uit deze uitzichtloze situatie. Provinciegouverneur Jan Spooren is op de hoogte van de problematiek in de rand en ik denk dat extra maatregelen niet lang op zich zullen laten wachten. De beslissingen in Brussel zullen daar mogelijk ook een rol bij spelen.”