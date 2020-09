“Werknemers Getronics worden behandeld als koopwaar”: vakbonden voeren actie tegen mogelijk ontslag van 126 man Robby Dierickx

04 september 2020

De bonden vrezen dat de directie de Belgisch-Luxemburgse entiteit failliet wil laten gaan. "De rechten van het personeel worden met de voeten getreden en de werknemers worden als koopwaar behandeld", klinkt het.



In juli werden de activiteiten van Getronics Belux, met hoofdzetel in de De Kleetlaan in Diegem, afgescheiden van de Getronics Group. Een gevolg van de overname van het moederbedrijf door een investeringsfonds, dat nu ook interesse toont in de Belux-entiteit. Alleen, de activiteiten in Diegem moeten gesaneerd worden. Gevolg? 126 van de 336 jobs staan op de helling. De directie zegt volgens de bonden dat het geen andere optie heeft om een faillissement te vermijden. En dat pikken de vakbonden niet. Om die reden voerden zowel de christelijke, de liberale als de socialistische bonden vrijdag actie in Diegem.

“De werknemers zijn al een aantal jaren het slachtoffer van durfkapitalisten en schimmige investeringsfondsen”, klinkt het. “Ze worden behandeld als koopwaar en heen en weer verschoven als pionnen op een groot spelbord. De nieuwe potentiële investeerder en de lokale en internationale directie lijken bij de laatste spelronde hun hand te hebben overspeeld want het personeel weigert dit alles nog langer lijdzaam te ondergaan.”

Durfkapitalisten

“Als dergelijke handelingen mogelijk zijn, waarbij het personeel haar rechten ontegensprekelijk met de voeten wordt getreden en zij als koopwaar worden behandeld ten voordele van durfkapitalisten, kunnen wij niet anders dan ons ernstige vragen stellen bij het wetgevend kader dat dit mogelijk maakt”, gaan de bonden verder. “We vragen dan ook aan de politiek om hier haar verantwoordelijkheid te nemen en paal en perk te stellen aan deze praktijken en het wetgevend kader rond de faillissementswet dringend te herzien.”