Straatminigolf dreigt al voor derde keer in het water te vallen, tot organisatie met ‘bubbelversie’ komt Robby Dierickx

06 augustus 2020

15u49 2 Machelen Nu zondag organiseert de vereniging Machelen Feest (MAF) bubbelminigolf in de Machelse straten. Deelnemers kunnen in groepjes van maximaal vijf personen een balletje slaan. De organisatie kwam met een coronaveilige versie nadat twee eerdere edities in het water vielen en het coronavirus ook de derde poging dreigde te dwarsbomen.

Vorig jaar wilde Machelen Feest al een eerste keer minigolf in de Machelse straten organiseren, maar het regenweer stak er een stokje voor. MAF had haar zinnen vervolgens op begin deze zomer gezet, maar toen vernielde een windhoos een deel van de infrastructuur. Nu we plots met een heropflakkering van het coronavirus te kampen krijgen, dreigde ook de derde poging te zullen mislukken. “Om de mensen toch buiten te krijgen, organiseren we nu een coronaveilige versie”, zegt Roel Van Tilborgh, voorzitter van Machelen Feest. “Concreet kan iedereen met zijn eigen bubbel deelnemen.”

De organisatie tekende een parcours uit langs onder meer jeugdhuis Sjaloom, waar het vertrekpunt is, de bibliotheek, de nieuwe Matexi-wijk en het Merelplein. “Deelnemers krijgen hun golfsticks, balletje en de hole mee. Het parcours werd met krijt uitgetekend, zodat iedereen weet waar ze een balletje kunnen slaan. Iedereen moet steeds in zijn bubbel blijven en een mondmasker dragen, behalve tijdens het spel of wanneer ze aan tafel zitten”, besluit Roel Van Tilborgh.

Wie nog wil deelnemen, kan zich inschrijven via deze link. Als de eerste editie een succes is, dan overweegt MAF in september een soortgelijk evenement te organiseren.