“Kinderporno? Floepte open als pop-up”: celstraf met uitstel gevorderd Wouter Hertogs

10 maart 2020

10u58 0 Machelen Een 40-jarige man uit Machelen riskeert 11 maanden cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. Op zijn gsm werden 83 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. “Mijn cliënt is pornoverslaafd maar kijkt geen kinderporno. Die afbeeldingen zijn als pop-up op het scherm gekomen bij het kijken naar gewone porno”, aldus de verdediging.

In 2018 werd de gsm van de man uitgelezen in het kader van een diefstal. Hierbij troffen de speurders 83 kinderpornografische afbeeldingen aan. Uit onderzoek bleek dat hij honderden pornosites bezocht had. “Eén foto met kinderporno op bekijken volstaat om vervolgd te worden”, aldus het parket, dat daarmee anticipeerde op het pleidooi van de verdediging. Zijn advocate Sophie Claeys hamerde immers op het aantal afbeeldingen dat gevonden werd. “Slechts 83 op een totaal van duizenden. Omgerekend 0,26 procent waren kinderpornografische afbeeldingen. Ik zal u meteen zeggen waarom het zo’n klein aantal is. Mijn cliënt heeft deze nooit bewust gedownload. Ze kwamen als pop-up op het scherm toen hij naar gewone porno surfte. En dat laatste deed hij zeer vaak. Zelfs toen de politie die sites bezocht floepten de bewuste kinderpornopop-ups open!” Daarom vroeg de strafpleitster om bijkomend onderzoek, om zo er zeker van te zijn of haar cliënt de afbeeldingen lang bekeken had. Uitspraak op 9 april.