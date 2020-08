“Er is geen draagvlak voor een fusie tussen Machelen en Vilvoorde. De vorige is nog niet verteerd” Margo Koekoekx

20 augustus 2020

Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen bevestigt nu ook formeel dat een fusie tussen Machelen en Vilvoorde geen optie is. "Onze inwoners staan daar niet voor te springen. Ook al zou het financieel interessant zijn."

Hans Bonte gooide een tijd geleden nogmaals het ballonnetje op dat hij een fusie tussen buurgemeente Machelen en Vilvoorde wel ziet zitten. Meteen kwam daar veel reactie op via sociale media. Vooral van de Machelaars. “De grootte van onze gemeente is eigenlijk ideaal voor het beleid dat we willen voeren. Hier heerst nog steeds een dorpsmentaliteit onder onze inwoners en we willen dat graag zo houden”, stelt Grootjans. Volgens hem schrikt het samenvloeien met een grootstad af. “Zeker omdat wij hier nog steeds twee dorpskernen kennen die elk leven op hun manier. Namelijk Diegem en Machelen. Zelfs die fusie van in 1976 is nog steeds niet goed verteerd.” Daarnaast somt hij ook de flexibiliteit en economie op als motivatie om onafhankelijk te blijven. Brucargo en de nabijgelegen luchthaven zorgen daar mee voor.

“Ik ben heel blij over de samenwerking die wij nu hebben met de stad Vilvoorde. Al snap ik dat mijn collega uit Vilvoorde een fusie wil. Vilvoorde met zijn 48.000 inwoners en Machelen met haar 16.000 inwoners samenvoegen zou hem bijna garantie geven op de benoeming tot centrumstad. Samen zouden we ons kunnen meten aan Leuven”, klinkt Grootjans met begrip voor Bonte’s suggestie. “Het is overigens ook het kabinet Somers dat de fusie graag zou zien. Het zou een financieel voordeel zijn van 30 miljoen euro voor Vilvoorde en Machelen samen.”