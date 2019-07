Zwart Goud: véél regen, maar nog meer gezelligheid MMM

27 juli 2019

22u59 13 Maasmechelen Regenjassen en paraplu’s op het Zwart Goudfestival bij Connecterra. Ondanks het druilerige weer, is de opkomst naar behoren en de sfeer meer dan gezellig. Wij gingen langs.

De vrijwilligers werkten zich afgelopen week nochtans in het zweet bij 40 graden, maar niemand die toen durfde denken aan pijpenstelen. Ook de Antwerpse rapper Dvtch Norris niet die de Mijnschacht zo goed als helemaal vol kreeg.

Norris vroeg de mannen in het publiek of ze soms onzeker zijn. Eerder dit jaar bracht de jonge rapper zelf naar buiten dat hij als kind in het buitengewoon lager onderwijs zijt. Iets waar hij zich altijd voor schaamde. “Ik wilde gewoon normaal zijn", verklaarde hij eerder. De Antwerpse rapper kreeg de sfeer er helemaal in en kreeg het publiek meer dan normaal aan het bouncen. Kell Assouf zorgde eerder al voor vibes uit het Midden-Oosten.

Ila gaf het beste van haarzelf in het Kompelbos, begeleid door twee heren op gitaar en drums. Haar stem huilde mee met het vallen van de regendruppels. Melancholie op Connecterra voelbaar top op het hoogste topje van de mijnterril.

Afsluiten gebeurde door Aso Asin en DJ Lefto. Die laatste had nog een dankwoordje voor de organisatie. “Bedankt om voor originaliteit te gaan en niet steeds dezelfde artiesten te boeken.”

In totaal kwamen meer dan 850 festivalgangers over de vloer. De vrijwilligers spreken over een geslaagde editie.