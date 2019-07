Zwart Goud, het groene festival onder de mijntorens in Connecterra: “Uit onze flyers groeien bloemen” Marco Mariotti

25 juli 2019

09u51 19 Maasmechelen Het meest groene festival van de provincie ligt ongetwijfeld in Maasmechelen. Zwart Goud draait om m uziek, het mijnverleden en milieubewustzijn. “Als je onze flyers in de grond steekt, groeien er op die plek bloemen.” Je kan er komende zaterdag naartoe.

‘Groeiflyers’, drankbonnen van bioplastic, gigantische zonnepanelen, een volledig veganistische catering, zelfs de lokale bakker Panerex deelt ‘s avonds hun niet-verkochte broodjes met de groep vrijwilligers. “We zijn op dat vlak uitgegroeid tot een echt ontdekkingsfestival", vertellen Simon Colla en Jelle Vleeschouwers van de organisatie. “We trekken de ‘groene’ lijn op zoveel mogelijk manieren door.”

De promocampagne werd volledig digitaal gevoerd via sociale en traditionele media. Geen enkele affiche werd gedrukt. En de flyers die wél werden verspreid, zijn gedrukt op ‘groeipapier’. “Als je de flyers in de grond steekt en er wat water over giet, groeien er na enkele weken bloemen. Cool, toch?” Voor de drankbonnetjes bedachten ze ook een milieuvriendelijke oplossing: “Ze zijn gemaakt van zetmeel en vergaan ook.” Sommige zaken staan nog niet helemaal op punt, maar aan ambitie geen gebrek. “We zijn nog een klein festival. De stroomvoorziening is nog niet 100% groen, maar daar willen we op termijn wel naartoe.”

Mijnverleden

Connecterra, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen en de locatie van het festival, past qua symboliek helemaal in het verhaal dat het festival wil vertellen. Ooit werd er steenkool – het zwarte goud – naar bovengehaald en was het één groot industriegebied. Vandaag kan je er tot rust komen in het groen. “Zoveel Maasmechelaren hebben een link met het mijnverleden, en alleen al uit respect voor de mijnwerkers vinden we het logisch dat iedereen hier naartoe kan komen. De drempel moet minimaal zijn. Het festival is dan ook bewust gratis”, zegt Riccardo Moro van de jeugddienst die de organisatie mee in goede banen leidt.

Tomorrowland

Niet te onderschatten is de alternatieve affiche met enkele serieuze kleppers. Headliner DJ Lefto is al sinds 1999 huis-dj van Studio Brussel en werd in 2014 verkozen tot beste Belgische dj op de Red Bull Electropedia Awards. De Antwerpse Rapper Dvtch Norris stond deze maand op Dour en Couleur Café, maar doet zaterdag zijn ding aan de hoofdschacht. Antwerpse dj Aso Asin draaide vorige week nog op Tomorrowland.

“Opkomend talent zoeken en programmeren blijft ons doel. In 2016 stond Amelie Lens bijvoorbeeld op de Zwart Goud-affiche. Vandaag draait ze wereldwijd op de grootste festivals.” Vijf van de in totaal negen geboekte artiesten hebben een link met Maasmechelen. Meer info op www.zwartgoud.be.