Zwaar verkouden en wat kuchen: Djamila (15) moet verplicht naar huis Marco Mariotti

02 maart 2020

17u17 36 Maasmechelen Djamila Berkman (15) zat maandag nog maar een half uur in de klas op Campus de Helix toen ze op aanraden van haar leerkracht naar het secretariaat ging omdat ze teveel hoestte. Ze werd daarop gevraagd naar huis te gaan. “Maar ik ben gewoon verkouden en niet eens naar het buitenland geweest”, reageert ze. Haar ouders vinden de maatregelen van de school te streng.

Dat Djamilla uit Maasmechelen verkouden is, staat vast. Ze snottert en moet al eens kuchen, maar er is in de verste verte geen spoor van het coronavirus. Voor de ouders geen enkel probleem om haar naar school te sturen vandaag. Maar toen ze na een lesuur toch wat feller hoestte dan gewoonlijk, stuurde de leraar haar naar het secretariaat wegens haar gezondheid.

“Daar zeiden ze me dat ik het best naar huis ging", vertelt ze. Haar ouders werden verwittigd, maar die konden er niet om lachen. “Dit gaat om een verkoudheid. Héél bizar dat onze dochter verplicht naar huis moest. Er zijn andere leerlingen die op skivakantie zijn geweest of elders naar het buitenland. Zij hoesten misschien niet, maar voor hetzelfde geld zijn zijn drager van het virus. Wat ons betreft is dit puur paniekvoetbal en een verkeerd signaal.”

Djamilla voelt zich ook niet ziek en heeft geen koorts. “Nu zou ik een ziekenbriefje moeten vragen aan de arts. Toen we hem belden en het verhaal deden, kon hij er zelf niet bij. Ik heb geen koorts dus langskomen is niet eens nodig. Een ziekenbriefje is wel verplicht, maar wat mijn ouders betreft, ga ik morgen gewoon naar school. Straks moet iedereen die wat kucht of snottert de school verlaten. Waar zijn we dan mee bezig?”

Niet op reis geweest

Op de koop toe is het meisje tijdens de schoolvakantie thuis gebleven. “Het zou me verbazen als je plots vanzelf corona krijgt. Ik had begrepen dat het enkel via besmetting kon. De gevarenzone is Noord-Italië, maar toch niet Opgrimbie lijkt mij?” De schooldirectie reageert verbaasd. “Als blijkt dat ze inderdaad naar huis is gestuurd, gaat het om een vergissing", zegt Thieu Sijbers.

“Er is wel één andere leerling naar huis gestuurd met koorts, en daar heb ik weet van. Maar deze situatie lijkt me eerder een misverstand te zijn. Het is zeker niét de bedoeling dat iedereen die verkouden is plots naar huis wordt gestuurd.”

Leraar ziek

Verder is het aantal afwezigen niet hoger dan normaal. “Maar er is wel één leerkracht gaan skiën en die heeft ook koorts. Hij zal de rest van de week wel afwezig blijven en zal zich laten testen op corona. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.”