Zuhal Demir (N-VA) steunt rallycircuit Duivelsberg: “We gaan de mensen hun hobby toch niet afnemen zeker?” Emelie Wojcik en Marco Mariotti

08 maart 2020

13u58 52 Maasmechelen Het rallyseizoen aan circuit De Duivelsberg ging dit weekend van start. Het voortbestaan van het circuit is al maandenlang onzeker. Natuurpunt Maasmechelen hoopt dat de provincie géén nieuwe omgevingsvergunning aflevert. “Maar we gaan de mensen hun hobby toch niet afnemen?”, vindt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving (N-VA), die de racers een hart onder de riem kwam steken.

Groot bezoek zondagvoormiddag in Opgrimbie. Niemand minder dan Vlaams minister van Omgeving en Milieu Zuhal Demir (N-VA) kwam de sfeer opsnuiven aan circuit De Duivelsberg. “Amuseer u vandaag maar goed”, zei ze tegen de supporters aan de zijlijn. Niet toevallig. De minister kwam openlijk haar steun betuigen en hoopt op het openhouden van circuit De Duivelsberg, dat dreigt te verdwijnen.

De omgevingsvergunning van de vzw Belgische Rallycrossvereniging is al verlopen sinds eind 2019. Naar eigen zeggen dienden ze tijdig een nieuwe aanvraag in voor een tijdelijke vergunning in afwachting van een definitieve verlenging. Maar volgens de Vlaamse milieu-inspectie gebeurde die aanvraag te laat. Los van mogelijke procedurefouten en wetgeving, vinden vooral de groenen het circuit niet meer van deze tijd.

Langs natuurgebied

Natuurpunt Maasmechelen ziet een 980 meter lange racebaan vlak aan het Nationaal Park Hoge Kempen anno 2020 niet meer zitten. “Ik begrijp dat mensen graag hun hobby uitoefenen, maar zij verschuilen zich achter het feit dat ze ‘langs’ het natuurgebied liggen”, zei Hanne Mengels, voorzitter van Natuurpunt eerder. “Laten we eerlijk zijn. Het is misschien anders ingekleurd, maar het ligt er middenin.”

De provincie is bevoegd voor het afleveren van de nieuwe vergunning. Critici en natuurliefhebbers konden intussen bezwaarschriften indienen. Demir (N-VA) die momenteel niet over het dossier mag beslissen, kwam openlijk haar steun betuigen. “Nee, je kan de mensen hun hobby niet zomaar afnemen", vindt ze. “De uitbaters volgen al heel wat strikte regels zoals de geluidsnormen en het gaat in praktijk slechts om tien weekenden per jaar. Tijdens het broedseizoen in de omgeving wordt er niét gecrosst.”

Recreatiegebied

Het Nationaal Park Hoge Kempen wil in oppervlakte verdubbelen. We vragen de minister of dat te verzoenen valt met het voorbestaan van het circuit. “Zeker, want de site is ingericht als recreatiegebied. Ik ben voor vergroening en hecht veel belang aan onze natuur, maar soms moet je een middenweg volgen.” De beslissing om de broodnodige vergunning af te leveren ligt bij de provincie. Als die vergunning wordt afgeleverd, kan er wel nog in beroep worden gegaan tegen die beslissing. “En dan komt het dossier wél op mijn tafel te liggen”, besluit Demir.

Politiek?

Voorzitter Michel Vigneron - socialist en boegbeeld binnen Duivelsberg - kon het zondag opvallend goed vinden met Demir. “We appreciëren de steun van de minister enorm", zegt Vigneron. “Ik ben meer dan dertig jaar actief geweest binnen de sp.a waarvan veel jaren als schepen, maar in deze situatie moeten we over de partijgrenzen heen kijken. Ik ben trouwens niet meer actief binnen sp.a en noem mezelf vandaag neutraal.” In mei valt de definitieve beslissing.