Zoekactie naar vermiste zwemmer (19) in oude grindgroeve MMM

13 augustus 2020

21u26 38 Maasmechelen Brandweer en politie zijn momenteel op zoek naar een 19-jarige Maasmechelaar die aan het zwemmen was in de grindplas de Greven in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) op de grens met Eisden (Maasmechelen). Het slachtoffer was er met vrienden gaan zwemmen, iets dat verboden is.

De jongeman was met een groep vrienden gaan zwemmen in de plas, maar sinds 19 uur ontbreekt elk spoor.

Een duikteam is momenteel bezig met een zoekactie. De groeve ligt diep verscholen tussen het kanaal en bosgebied in Eisden en vlak achter Mulheim in Lanklaar. Er geraken kan enkel te voet of met landbouwvoertuigen.

In de plas ligt een eilandje. Volgens getuigen probeerde de jongen van aan de kant tot aan het eilandje te zwemmen. Het is daar dat het onderweg mis ging. Hij riep nog, maar ging plots kopje onder. Vrienden die bij hem waren, zwommen nog naar hem toe, maar vonden hem niet meteen terug. Vanaf toen namen de hulpdiensten het over.

De familie van het slachtoffer is ook ter plaatse. Ook de brandweer van Maaseik helpt meezoeken.

Lees ook:

Tiener verdronken in kanaal in Henegouwse Bois-d’Haine

Kind in kritieke toestand uit kanaal in Anderlecht gehaald



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.