Zoekactie naar drenkeling (19) in Maasmechelen wordt vrijdagochtend hervat Marco Mariotti

14 augustus 2020

01u09 2 Maasmechelen De zoektocht naar de 19-jarige Maasmechelaar die vanavond verdronk in grindgroeve het Greven, wordt morgenvroeg verder gezet. De zoektocht naar de 19-jarige Maasmechelaar die vanavond verdronk in grindgroeve het Greven, wordt morgenvroeg verder gezet. De jongeman was met vrienden gaan zwemmen in de vijver, maar kwam plots niet meer boven water.

Hulpdiensten hebben voorlopig geen hoop meer op een goede afloop. De zoekactie is na bijna zes uur zoeken gestaakt. De vijver is minstens zes meter diep, en door de dikke modderlaag op de bodem is de zoekactie bijzonder intensief en moeilijk.

Over de juiste omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Maar wat vast staat is dat de jongeman met enkele vrienden en vriendinnen was gaan zwemmen aan de vijver, een oude grindgroeve De Greven genaamd. De plas ligt tussen Eisden en Lanklaar net achter het Kruinenpad aan het kanaal.

Eilandje

In de plas ligt een eilandje. De jongeman zou hebben willen zwemmen tot aan het eiland, waarna het misliep. Hij ging kopje onder. Vrienden probeerden hem nog te helpen, maar dat lukte niet. Rond 19 uur snelden de hulpdiensten ter plaatse, maar zijn lichaam is nog steeds niet terug gevonden.

Heel wat vrienden, kennissen en familieleden zakten af naar de site die moeilijk te bereiken is. De hulpdiensten hebben gevraagd afstand te houden en de omgeving te verlaten. Vrijdagochtend rond 8.30 uur zal er verder worden gezocht.

Met de hitte van de laatste dagen zoeken mensen vaker plassen en vijvers op om te verkoelen, ondanks dat het verboden is.