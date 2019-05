Zo wil Maasmechelen evolueren tegen 2050: meer groen, 800 extra woningen én 50.000 inwoners Marco Mariotti

23 mei 2019

14u56 5 Maasmechelen Maasmechelen wil tegen 2050 tienduizend extra bewoners aantrekken. De meerderheid van hen zal dan wonen in de dorpskernen van Eisden of Mechelen-Opgrimbie. “We willen in die kernen tegen 2035 achthonderd woongelegenheden creëren.”

Het gemeentebestuur krijgt 60.000 euro om een toekomstvisie uit te werken inzake ruimtelijke ordening in Maasmechelen. Vanuit Vlaanderen wordt al langer aangestuurd om de betonstop te volgen én om zoveel mogelijk bij elkaar te wonen met de vergrijzing in het achterhoofd. Verdichten heet dat.

Als inwoners op termijn dichter bij elkaar moeten wonen, gaat dat vooral om de zones Eisden-Dorp-Pauwengraaf in het noorden en Mechelen-Opgrimbie richting zuiden.

Het Loo

“De Rijksweg is dan een een soort van ruggengraat waar aan weerszijden nog mogelijkheden zijn”, zegt Stefan Thorez (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Er ontstaat dan een ‘zandloper’ waar de meerderheid van de mensen in woont. Tegen 2035 willen we 700 à 800 nieuwe woongelegenheden creëren en dat zullen voornamelijk appartementen en andere woonvormen zijn zoals co-housing. De tijd van verkavelingen zoals het Loo is voorbij. Binnen dit en vijf jaar zal vanuit de overheid geen enkele verkaveling meer worden goedgekeurd.”

Aan het kruispunt Rijksweg-Dokter-Haubenlaan-Joseph Smeetslaan worden momenteel al tal van nieuwe woningen gebouwd. Waar eerder De Voorzorg lag, worden binnenkort een vijftigtal appartementen uit de grond gestampt. En ook aan de overzijde komt een woontoren van maar liefst acht verdiepingen. Een eyecatcher in de omgeving, klinkt het bij het bestuur.

Ook bij de oude Patropleinen zullen nieuwe woonvormen worden ontwikkeld. “Woonparken zullen steeds vaker gebouwd worden, maar ook ecologisch wonen is de toekomst.”

Spartacus Lijn 2

De omgeving van het gemeentehuis zal een stadsgevoel krijgen en het gemeenteplein wordt een zone waar het openbaar vervoer samenkomt. “Spartacus Lijn 2 zal daar stoppen en zorgt zo via de hoofdstad van het Maasland voor de ontsluiting van deze regio. Van aan die moderne halte zal je op 27 minuten naar het station van Hasselt kunnen reizen. Dit zijn geen sprookjes, maar concrete plannen.”

‘Rewildering’

Het ziet ernaar uit dat Maasmechelen zich voorbereidt om een ‘lobbenstad’ te worden: kleine woonkernen met véél natuur in de omgeving. “In theorie moet er maximaal op achthonderd meter wandelafstand groen en natuur te vinden zijn. We noemen dit project niet zomaar ‘rewildering’, terug de natuur opzoeken. We hebben al de luxe van het Nationaal Park Hoge Kempen in het westen en het Rivierenpark in het oosten. Groene assen moeten tot bijna in het centrum geraken.”

Het bestuur hamert er wel op dat de bevolking moet participeren aan dit pilootproject. “De 60.000 euro aan Vlaamse middelen dienen voor onderzoek, het oprichten van denktanks, ontwerpen, noem maar op. We willen hier net veel draagvlak creëren. Vlaanderen legt ons dingen op, maar samen proberen we een eigen visie te ontwikkelen.”