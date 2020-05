Zo organiseer je een videoconferentie met een Maasmechelse achtergrond Marco Mariotti

14 mei 2020

19u01 2 Maasmechelen De ene videovergadering na de andere met collega’s of vrienden? Sinds kort kan dat in een Maasmechelse sfeer.

Aan de Mechelse Heide, bij de Maas of in de Tuinwijk? Voortaan lijkt het alsof je in een pittoresk landschap staat als je met je collega’s gaat videochatten. Via Zoom – de app waarmee je videoconferenties organiseert – kan je meerdere achtergronden kiezen, maar sinds vandaag dus ook met Maasmechelse beelden die de gemeente aanbiedt.

Hoe doe je dat?

Eerst en vooral moet je de bewuste afbeelding opslaan. Zorg er eerst voor dat je virtuele achtergronden inschakelt door in je webbrowser op de site van Zoom naar Instellingen te gaan. Als dat gebeurd is, open je de Zoom-app.

Maak een nieuwe vergadering aan en kijk in de linkerbenedenhoek van je scherm. Daar zie de optie ‘Video stoppen’ met aan de rechterkant een naar boven gerichte pijl. Op dat pijltje moet je klikken en kiezen voor ‘kies virtuele achtergrond’.

Daar je kan je kiezen uit een standaardachtergrond of een eigen achtergrond waar je de Maasmechelse foto kunt uploaden. Kies hier nog meerdere afbeeldingen.