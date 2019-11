Zeven jaar cel voor Maasmechelse serieverkrachter (38) Birger Vandael

22 november 2019

12u16 1 Maasmechelen De Maasmechelse serieverkrachter Fouad K. (38) is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. De man is schuldig voor het verdoven, verkrachten en beroven van een vijftiental vrouwen tussen 2012 en 2016. Hij wordt voor tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank, verliest tien jaar zijn burgerrechten en moet ruim 30.000 euro aan de slachtoffers betalen.

De dertiger sprak maandenlang systematisch af via de datingsite TWOO onder het valse profiel. Hij gaf zich uit als Raf of Rafaëllo en creëerde een totaal verzonnen identiteit met een foto van een wielrenner met zonnebril, een job als technieker en een witte Ford Focus als wagen. Vervolgens beoogde hij een fysieke ontmoeting op een geïsoleerde plaats, hetzij op een afgelegen parking of bij de slachtoffers thuis in afwezigheid van derden.

De man was enerzijds uit op de bevrediging van zijn seksuele driften. Dat gebeurde al dan niet op vrijwillige basis. Verder wilde hij de vrouwen echter ook bestelen. Hij probeerde hun cash geld mee te graaien of richtte zich op betaalkaarten met het oog op later geldafhalingen, overschrijvingen of betalingen.

Verkrachtingsdrug

Fouad gebruikte afhankelijk van de situatie een verkrachtingsdrug die hij toediende via een alcoholische drank of een fruitsapje. Op die manier raakte de vrouwen verdoofd en kon hij probleemloos toeslaan. In een soort fase tussen bewustzijn en verdoving vertelde de vrouwen zelfs de codes van hun kaarten.

De dertiger kon tijdens de behandeling chronologisch en in detail een overzicht geven van zijn daden. Daarbij gaf hij probleemloos toe dat hij de dames wilde beroven en er niet voor terugdeinsde verdovende middelen te gebruiken. “Ik deed de rohypnol in een drankje en hoopte dat de vrouwen mij niet meer zouden herinneren. Zelf had ik een ‘halfke’ geprobeerd en werd er een beetje suf van. Achteraf besef ik dat de combinatie met alcohol ertoe had kunnen leiden dat één van de dames nooit meer wakker werd.”

Geld verbrast aan gokken

Het geld dat Fouad binnenhaalde gebruikte hij om in te zetten bij het gokken of vloeide naar zijn kind. Ongeveer 5.000 euro werd verbeurdverklaard. Verder moet de man aan zes burgerlijke partijen rum 30.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Voor één partij is het geld louter provisioneel en wordt er een deskundig onderzoek bevolen.

“De feiten moeten voor de slachtoffers een bijzonder traumatische ervaring zijn geweest, temeer ingevolge het gebruik van de verkrachtingsdruk en de afwezigheid van herinnering", staat te lezen in het vonnis. Eén van de slachtoffers verklaarde hoe ze na het drinken van de drug vier uur later wakker werd in haar wagen en volledig de kluts kwijt was: “Ik had wel een halfuur nodig om terug tot mijn positieven te komen. Ik zag dat mijn handtas was doorzocht. Er ontbrak één bankkaart. Achteraf bleek dat de man ook een tweede bankkaart had gestolen, maar die had hij al teruggebracht. Ik weet niet of ik ook slachtoffer ben geworden van een aanranding, dat is een vraag die nooit beantwoord zal worden.”