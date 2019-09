Exclusief voor abonnees Zestiger verongelukt tijdens fietstraining: “Romain was nog maar net met pensioen” Marco Mariotti

08 september 2019

19u47 48 Maasmechelen Romain Paredis (63) uit Zutendaal is zondagvoormiddag tijdens fietstraining verongelukt in Boorsem. De man reed over de Kannegatstraat in Maasmechelen, kwam ten val en belandde voor een auto. Hij stierf ter plaatse. “Romain was nog maar sinds mei met pensioen", vertelt zijn vrouw Marina.

Zoals elk weekend trok Romain Paredis uit Zutendaal ook deze zondag met zijn ploegmakkers van Triatlonclub TCM Maasland erop uit. Een stevige ochtendrit was al jaren een vaste traditie voor de man. Maar deze zondag liep het mis. “We waren deze morgen samen vertrokken", zegt clubmakker Dirk Dexters. “Na enkele uren mee te hebben gefietst maakte hij rechtsomkeer, omdat hij naar huis moest. We groetten elkaar nog. Ik ben er kapot van, en kan het niet geloven.”

Paredis fietste via Boorsem richting Zutendaal, maar ter hoogte van de brug over het kanaal ging het mis. Volgens de politie kwam de man ten val en belandde hij tegen een bestelwagen met aanhangwagen. Die kon een aanrijding niet meer vermijden, met fatale gevolgen. De MUG-arts kwam nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. “We weten niet wat er exact is gebeurd”, vertelt zijn vrouw Marina Olaerts.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis