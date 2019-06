Zeldzame ‘nachtwolken’ ook in Maasmechelen zichtbaar MMM

13 juni 2019

16u48 0 Maasmechelen Een bijzonder natuurverschijnsel vannacht in Nederland en Vlaanderen. De donkere lucht lichtte plots op. Het gaat om ‘lichtende nachtwolken’.

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 kilometer. Ze kunnen zich vormen wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak.

Deze foto werd in Maasmechelen getrokken rond iets na middernacht. Een alerte lezer bezorgde het beeld aan de redactie.