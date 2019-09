Zaterdag uitvaart van verongelukte Romain Paredis MMM

11 september 2019

13u28 4 Maasmechelen De 63-jarige Romain Paredis die zondag verongelukte in Boorsem, wordt zaterdag gecremeerd. De man was nog maar vier maanden met pensioen, en laat nu zijn vrouw en kinderen achter.

Paredis was zondagochtend met vrienden van de Triatlonclub in Maasmechelen gaan fietsen. Toen hij eerder huiswaarts ging liep het aan de brug in Boorsem mis. Hij kwam ten val, zijwaarts tegen een voorbijrijdende bestelwagen. De MUG-arts kwam nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

Romain zal zaterdag gecremeerd worden. De uitvaart vindt om 15 uur plaats bij de Tesch in Hasselt. Vrijdagavond is er nog een mogelijkheid tot groeten in Zutendaal in het rouwhuis van 18.30 tot 20 uur.