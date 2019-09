Zanger Fabrizio van carnavalhits ‘Sjiek is Miech dat’ en ‘Roetewisser’ stopt ermee MMM

26 september 2019

12u58 52 Maasmechelen “Beste vrienden, na tien jaar ‘Amore’ en ‘Cantare’ heb ik besloten te stoppen met optreden.” Zo begint Fabrizio zijn afscheidsbericht. Zijn fulltime job valt niet meer te combineren met de vele shows.

Tien jaar geleden beukte de ‘Italiaanse’ artiest Fabrizio uit Lanaken de deur van de carnavalswereld in. ‘Sjiek is Miech dat, Let ich effe neet op, draai ich menne kop, menne Vespa gejat.’ Een cover van de Italiaanse wereldhit ‘Felicita’ was meteen een schot in de roos en werd op zowaar élk carnavalsbal en stoet meegezongen. Reden van succes: het sappige Limburgse dialect.

De ene hit na de andere volgden: Bel Lando, Ich Höb dich gebeld, Hakke Takke en Roetewisser. “Maar het valt helaas niet meer te combineren met mijn andere passie: Free Play Lanaken”, vertelt de zanger die er een arcadehall uitbaat.

Honderden optredens

“Hier ontvang ik elk weekend bezoekers vanuit alle windstreken die onbeperkt komen spelen op onze collectie vintage arcade games en flipperkasten. Deze spellen vergen veel onderhoud en door de week wordt er flink gesleuteld zodat alle kasten perfect speelbaar zijn. Daarnaast is Free Play buiten de openingsuren privé af te huren en blijft er helaas geen tijd meer over om op te treden.”

“Een decennium lang heb ik mijn leven en dat van Francesca toegewijd aan het maken van liedjes en clips. Ik heb honderden optredens gedaan, ups en downs meegemaakt en wil dan ook iedereen bedanken die ons hebben gesteund: ‘Grazie mille!’”

“We kwamen soms wat later, maar we kwamen altijd. Hopelijk zien we ons gauw, Fabrizio en Francesca.”