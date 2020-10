Zaal Sint Kristoffel tegen de vlakte, kritiek om 24 nieuwe appartementen. Schepen Thorez: “Mensen willen net dicht bij dorpsplein wonen” Marco Mariotti

06 oktober 2020

15u39 2 Maasmechelen Opgrimbie-centrum verandert in sneltempo en met de sloop van zaal Sint Kristoffel sluit men definitief een tijdperk af. In de plaats komen maar liefst 24 appartementen met een heus park bij. In de gemeente heerst er kritiek op de vele appartementen die als paddenstoelen uit de grond schieten. “Mensen willen liefst dicht bij het dorpsplein wonen, omdat je daar alle voorziening hebt", reageert Stefan Thorez (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Zaal Sint Kristoffel is niet meer en dat is voelbaar in Opgrimbie. De zaal waar honderden fuiven, trouwfeesten en optredens plaatsvonden, behoort definitief tot het verleden. Nostalgisch voor velen, maar broodnodig voor anderen. De kern van Opgrimbie kende de laatste maanden nog meer sloopwerken. “Eerder verdwenen al de oude zaal Sint-Martinus, de chirolokalen, het oude gemeentehuis en het volkshuis", weet schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Thorez.

“Telkens maakten die gebouwen plaats voor nieuwbouw. In deze derde fase komen er nog eens 24 nieuwe appartementen, met veel aandacht voor groenaanleg in de vorm van een park dat aansluit bij de eerste twee fasen langs de Heirstraat.”

Er komt regelmatig kritiek dat Opgrimbie gans vol appartementen wordt gebouwd. “Dit is nochtans een bewuste keuze inzake ruimtelijke ordening”, zegt Thorez. “Mensen wonen graag dicht bij het Weijerplein waar de kermis staat, omdat je daar nog alle voorzieningen bij elkaar hebt. Dit maakt de dorpskern van Opgrimbie uniek in tijden dat kleine dorpswinkels massaal lijken te verdwijnen.”

Muziekliefhebbers

Zaal Sint Kristoffel was sinds eind jaren 70 de vaste thuisbasis van de fanfare van Opgrimbie. Vele concerten werden er in de loop der jaren georganiseerd. De zaal staat in het geheugen van menig muziekliefhebber gegrifd. In de jaren 80 dient het gebouw zelfs als showroom voor de naastliggende garage Dexters.

Maar de zaal is ook door vele Maasmechelen bezocht om te fuiven, om te kijken naar de knalavonden van de Chiro, om te genieten van de vrouwenzitting en de talrijke carnavalsbals die er in de loop van de jaren werden gehouden. Voor de stoet van Opgrimbie was dit de plaats waar de prijzen werden uitgereikt en het bal plaats vond.

Nieuwe Bunders

En dan zijn er nog de Nieuwe Bunders;. “De appartementen bevinden zich op wandelafstand van de Nieuwe Bunders, het bedrijventerrein dat over een aantal jaren zal worden ontwikkeld en waar tal van mensen een job kunnen krijgen. We houden rekening met de afgesproken bufferzones, veel groen en gaan voor nul overlast. De ligging op vijf minuten van de autostrade is ook een belangrijke troef voor de inwoners van Opgrimbie. De kritiek dat er al jarenlang niks gebeurt in dit dorp, behoort binnenkort ook tot het verleden.”

22 miljoen euro

Volgend jaar zal er begonnen worden met de grootste infrastructuurwerken die onze gemeente de afgelopen 15 jaar heeft gekend: gans Opgrimbie zal in fases vernieuwd worden. Ontharding, vergroening, verkeersveiligheid, tragere wegen: een totaal aantal werken die meer dan 22 miljoen euro zullen kosten.