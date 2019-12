Wietplantage ontdekt in Maasmechelen, bewoner (38) zit in de cel MMM

16u32 0 Maasmechelen De politie heeft donderdag een wietplantage ontdekt in een woning aan de Eisdenweg.

De agenten vielen er binnen met een huiszoeking. Er werd een cannabisplantage aangetroffen met vijfhonderd plantjes. Een deel van de planten waren al geoogst. “De plantage was professioneel", zegt de politie.

“De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de plantage op te ruimen en te vernietigen.” Een 38-jarige bewoner werd opgepakt en aangehouden. Hij zit in de cel. Het verdere onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.