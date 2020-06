Wegdromen met muziek op Connecterra in ‘de sjel’: “Hypnotiserende Scandinavische sferen” Marco Mariotti

29 juni 2020

16u30 0 Maasmechelen Wie deze zomer door Connecterra wandelt, zal er op een weerspiegelende kubus botsten. Het gaat om ‘de sjel’ van muzikante Patricia Vanneste, voormalig lid van muziekgroep Balthazar. In de kubus klinkt haar nieuwste album ‘Coral Dusk’ dat ze in Scandinavië schreef. “Hier kan je echt één met de natuur worden", vertelt ze.

Connecterra – en dan vooral het panorama – wordt al eens het Vlaamse Scandinavië genoemd. Maar in ‘de sjel’ kan je het voortaan ook muzikaal voelen. Patricia Vanneste stampte haar soloproject ‘Sohnarr’ uit de grond en trok anderhalve maand door Noorwegen en Zweden. Het resultaat is haar nieuwste album ‘Coral Dusk’.

“In Scandinavië vond ik al mijn inspiratie”, vertelt Vanneste. Ze zette zich letterlijk in een blokhut, keek daarbij naar buiten en begon te componeren. “Het uitzicht gaf me het gevoel en de ideeën die ik nu in muziek heb omgezet. Ik ging op in de natuur en vond de essentie waar ik naar op zoek was. De inspiratie kwam vanzelf bovendrijven.”

Interne reis

Wat ze bij had: een viool, altviool, micro, midi-klavier en een computer. In anderhalve maand bedacht ze alle sounds en sferen. Ter plaatse nam ze ook alles op. “Het integrale album van 45 minuten kan je nu op Connecterra beluisteren. In ‘de sjel’ krijgen de luisteraars de kans om de aspecten van de natuur en desolaatheid te ervaren. Voor de toegangsdeur sta je oog in oog met je reflectie. Binnen laat je die reflectie achter, hoor je de muziek, voel je de omgeving en kan de ‘interne’ reis beginnen.”

We namen zelf de proef op de som, en toegegeven: ‘de sjel’ doet iets met een mens. Vanop een houten bank kijk je door een venster richting de natuur. De hypnotiserende zang en vioolklanken geven je het idee dat de weidebloemen in slowmotion bewegen. De soundtrack van de ziel die speelt. “Sjel betekent ook ‘ziel’ in het Noors, en refereert tegelijk naar ‘shelter’, wat in het Engels ‘veilige haven’ wil zeggen.”

Het album van Sohnarr is momenteel uit en verkrijgbaar via alle digitale kanalen en zelfs op vinyl. ‘De sjel’ is tot eind augustus alle dagen geopend van 11 tot 18 uur. Meer info op www.sohnarr.com of www.connecterra.be.