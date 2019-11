Weekendwerker (21) steelt 7.000 euro uit kluis van kledingwinkel: “Gelegenheid maakt de dief” VCT

18 november 2019

16u39 0 Maasmechelen Een twintiger riskeert een werkstraf van 60 uur omdat hij in januari 2018 aan de haal ging met 7.000 euro uit de kluis van een kledingwinkel in Maasmechelen Village. Daar verdiende hij in het weekend een aardige cent bij als verkoper. Het geld lag in een brievenomslag in de kluis die open stond. “Het was fout, maar gelegenheid maakt de dief,” pleitte zijn advocaat.

De strafrechter haalde streng uit naar de twintiger, die bekende dat hij de 7.000 euro uit de kluis stal. “Alles in het dossier wijst erop dat u zich bovenmatig bezig houdt met materiële luxegoederen en dat u zich hebt laten verleiden door snel geldgewin. Zevenduizend euro contant in de hand hebben, dat klopt niet. Dan is het geld meestal afkomstig van criminele feiten. Zelfs een zelfstandige mag niet meer dan 3.000 euro contant ontvangen.”

De strafrechter tilde er ook zwaar aan dat K. (21) uit Genk ook eerst leugens vertelde en twee andere ‘vrienden’ bij de diefstal betrok terwijl die er niets mee te maken hadden. Pas later legde de twintiger bekentenissen af.

De Genkenaar gaf toe dat zijn weekendjob als verkoper in de kledingwinkel hem met 150 euro per weekend een aardige som opleverde. Hij bekende dat hij de briefomslag met 7.000 euro cash geld uit de kluis nam maar ontkende dat hij ook een eerdere diefstal van 400 euro pleegde. “Ik volg nu een opleiding en heb de eerste terugbetalingen al gedaan op het rekeningnummer van mijn advocaat.”

Zijn advocaat vroeg om K. opschorting van straf te verlenen om zijn toekomstige werkgelegenheid niet in gedrang te brengen. “Hij is nooit vies geweest van werken maar hij probeerde welstellender voor te komen dan hij kon of mocht. Die kluis stond in een lokaal en de deur stond open. Dan maakt gelegenheid natuurlijk de dief. Maar hij heeft intussen zijn best gedaan om zijn leven terug op orde te krijgen.”

Vonnis volgt op 16 december.