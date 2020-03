Week van de vrijwilliger, met speelpleinanimator Morena: “Mijn creativiteit de vrije loop laten, daar hoeft geen geld tegenover te staan” Demi Crapa

02 maart 2020

13u51 0 Maasmechelen We vieren deze week de Week van de Vrijwilliger. Elke dag zetten we één vrijwilliger met een bijzonder verhaal in de spotlights. We trappen af met de 20-jarige Morena Capece. Je bent jong, je studeert, en in de zomermaanden werk je als jobstudent om een aardige cent bij te verdienen. Toepasselijk voor velen? Niet zo voor Morena. Haar vind je al zes jaar lang elke zomer terug op speelplein de Saenhoeve in Maasmechelen. ‘Maar dat is toch ook een vakantiejob?’, horen we u denken. Wel, niet dus. Want voor Morena eindigt de maand niet met een loonfiche. “Volledig vrijwillig”, knikt ze. “Het is wat cliché, maar voor iets waar ik zoveel voldoening uit haal, hoef ik niet betaald te worden.”

“Ik heb zelf als kind altijd op de Saenhoeve gezeten”, glimlacht Morena. “Na verloop van tijd bouw je daar dan een vaste vriendengroep uit. Maar na verloop van tijd word je ook te oud om nog als ‘kind’ deel te kunnen nemen aan de activiteiten. We vonden het allemaal een beetje jammer om ‘afscheid’ te nemen, en dus besloten we om samen in de leidingsploeg te stappen.”

Groot hart voor kinderen

Intussen zit Morena al zes jaar in die leidingsploeg, en kan je haar elke zomer aantreffen tussen een hoop joelende kinderen. Zuiver vrijwilligerswerk, want ze wordt er niet voor betaald. “Maar dat is voor mij nooit een drempel geweest”, klinkt het overtuigd. “Ik heb een groot hart voor kinderen en vul mijn dagen maar wat graag met activiteiten waar ik hen blij mee maak. Je krijgt ook zoveel dankbaarheid terug. Je ziet gewoon dat de kinderen het enorm fijn vinden dat je met hen bezig bent, en dat ze ook zien dat je het goed met hen meent. Ik kan hier mijn creativiteit de vrije loop laten, en daar hoeft voor mij geen geld tegenover te staan. Elke dag een warme maaltijd op het speelplein, meer moet dat niet zijn. (lacht)”

“Ik heb wel moeten leren hoe je met kinderen moet omgaan”, bekent Morena. “Je denkt al snel dat zoiets wel simpel zal zijn, maar kinderen zijn helemaal niet zo gemakkelijk, hoor. (lacht) Je moet geduld hebben en de kinderen leren kennen. Zo weet ik nu wat ik moet doen om verveling tegen te gaan, en ik kan ook passend ingrijpen wanneer één van hen ‘een bui’ krijgt. Normaal heb ik niet zo vaak de kleinste kindjes onder mijn hoede, maar het valt wel al eens voor dat ik een huilend kindje in mijn armen geduwd krijg — omdat ik weet hoe je daar best mee omgaat. Hoe? Wel, dan overloop ik met dat kindje de planning van de dag: ‘Straks gaan we lekker eten, dan volgt nog een leuke activiteit en dan komt mama al!’ Meestal heb je niet meer nodig om dat huilen te stoppen. En als het toch niet werkt, dan ga ik met dat kindje gewoon een eindje wandelen.”

Leuke reisjes

Klinkt dit nu alsof leiding geven op een speelplein niet voor iedereen weggelegd is? “Tja, het is ook niet voor iedereen weggelegd”, klinkt het. “De ‘deuren’ gaan hier open om 8.45 uur, dus vanaf dat moment moet je bezig zijn met het vermaken van de kinderen. Als je geen ochtendmens bent, wordt het dus al moeilijk. Maar ook ‘s avonds ben je er niet meteen klaar mee. De dag eindigt in principe om 16 uur, waarna de ouders hun kinderen kunnen oppikken tot 17 uur. Je zou denken dat ik dan zelf popel om naar huis te gaan, maar meestal blijf ik nog een uurtje langer om wat bij te kletsen met mijn vrienden. En eerlijk? Echt moe ben ik niet na zo’n dag, net omdat het een uitlaatklep is. Eentje waar je vuil van wordt, dat wel. (lacht) De Saenhoeve proper verlaten, is geen optie!”

Een hele zomer paraat staan voor de Saenhoeve, betekent ook dat Morena geen lange en/of verre reis kan inplannen. “Ik zou wel een weekje weg kunnen, hoor”, mijmert ze. “De laatste week van juli is immers een ‘stopweek’ op het speelplein. Maar ik hou eigenlijk niet zo van ‘op vakantie gaan’. Ik kan me op het speelplein al elke dag uitleven, samen met mijn beste vrienden. En dat is gewoon het mooiste wat er is.” Al zegt ze nooit nee tegen een leuke reis met de speelpleinploeg. “Om de vijf jaar gaan we samen op uitstap”, legt ze uit. “Vijf jaar geleden trokken we naar Londen, en binnenkort staat Berlijn op de planning. Altijd heel leuk! Maar om eerlijk te zijn, is de Saenhoeve op zich mijn vakantie. Mij moet je niet thuis laten zitten, want dan voel ik me opgesloten.”

Leerlingenbegeleidster

Ook naast de Saenhoeve zal je Morena dan ook niet vaak thuis terugvinden. “Iedere zondag werk ik in een bakkerij in Maasmechelen. En ja, daar word ik wel voor betaald. In de kerst- of paasvakantie werk ik er al eens meerdere dagen per week, maar in de zomervakantie beperk ik dat tot de zondagen. Hoe dan ook is zaterdag mijn enige echte vrije dag, maar daar doe je me eigenlijk geen plezier mee. Zoals ik al zei: de Saenhoeve is mijn vakantie.”

Hoelang ze nog door kan gaan als leidster op het speelplein, weet Morena niet. Maar helemaal loslaten, dat zit er geenszins in. “Ik studeer Orthopedagogie omdat het aansluit bij wat ik op de Saenhoeve doe”, legt ze uit. “Mijn droom is om leerlingenbegeleidster te worden. Enerzijds omdat ik dan een heel schooljaar lang kinderen kan helpen, maar anderzijds ook omdat ik dan twee maanden zomervakantie heb. En dan is er natuurlijk tijd genoeg om naar de Saenhoeve te gaan. En mocht ik toch een andere job uitvoeren, dan zal ik nog altijd proberen om wekelijks binnen te springen. Nee, dit geef ik niet op!”