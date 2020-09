Wandelevent ‘Maas Trek’ krijgt ander jasje: geen officiële startplek of controleposten Emily Nees

26 september 2020

08u32 0 Maasmechelen Voor het zesde jaar op rij kan je het RivierPark Maasvallei te voet verkennen tijdens de ‘Maas Trek’. Wel steekt deze editie in een ander jasje, opdat het wandelevenement coronaveilig kan verlopen. Zo is er dit jaar geen officiële startplek, en beslis je dus zelf waar je de wandeling aftrapt.

“We organiseren de Maas Trek dit jaar een tikkeltje anders omwille van de coronacrisis”, zegt Katrien Schaerlaekens, projectleider RivierPark Maasvallei. “Veel evenementen kunnen of mogen niet doorgaan, en we wilden natuurliefhebbers toch absoluut de kans geven om ook dit jaar het prachtige landschapspark te ontdekken. Gelukkig is wandelen een perfecte activiteit om in deze tijden te doen: in openlucht, in de natuur en in beperkt gezelschap.”

Geen startplek of controleposten

Om drukte zoveel mogelijk te vermijden is er geen officiële startplek met randanimatie zoals andere jaren. Je hoeft je niet in te schrijven en je kan dus gratis de Maas Trek routes bewandelen. Ook de controleposten zijn geschrapt en je kan vanop meerdere plaatsen de wandelingen starten. “Maar we roepen wandelaars wel op om een originele foto te posten op social media waarbij er een herkenbaar element uit het landschap te zien is. Bijvoorbeeld bij het blow-up meubel aan het veerpont in Berg aan de Maas. Wie dan nog eens het RivierPark Maasvallei tagt, maakt kans op een gratis wandelbox van Wandelen in Limburg.”

De gratis wandeltochten gaan door op zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober, en lopen doorheen Stein, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Sittard-Geleen. Meer informatie vind je op de website www.maastrek.eu.