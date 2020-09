Wagen vliegt in brand na ongeval Birger Vandael

09 september 2020

Dinsdagavond omstreeks 19 uur verloor een bestuurder de controle over het stuur van zijn voertuig. Dat gebeurde ter hoogte van de Weg naar Zutendaal in Maasmechelen. Het voertuig kwam in de gracht terecht, vloog in brand en moest geblust worden door de brandweer. De bestuurder geraakte licht gekwetst en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Het voertuig werd getakeld.