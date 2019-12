Vuurwerk gestolen bij bedrijf aan Oude Bunders MMM

26 december 2019

19u01 7 Maasmechelen Bij een bedrijf aan de Industrielaan in Maasmechelen hebben dieven een hoeveelheid vuurwerk gestolen.

Het gerechtelijk labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Over de buit bestaat nog geen duidelijkheid.

Ook aan de Herenstraat in Lanaken gingen dieven aan het werk. Op kerstdag zelfs op twee plaatsen aan de Eikelenweg in Lanaken en aan de Oude Baan in Maasmechelen.

De politie onderzoekt alle feiten in de politiezone.