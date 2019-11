Vrouw van vermoorde Silvio Aquino getuigt op assisenproces kappersmoord: “De dood van Hilmi kwam ook voor Silvio totaal onverwacht” VCT

28 november 2019

14u43 2 Maasmechelen Hilmi Gedik werd op 29 november 2012 doodgeschoten in zijn woning aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. S.(47), de echtgenote van de inmiddels overleden Silvio Aquino, getuigde donderdag in het assisenhof in Tongeren over hoe haar man zijn goede vriend Hilmi kort na de schietpartij als eerste had aangetroffen. “Silvio was helemaal in paniek. De dood van Hilmi kwam ook voor hem totaal onverwacht.”

S. zat in augustus 2015 samen met haar echtgenoot Silvio Aquino in de wagen toen hun voertuig klemgereden werd en Silvio even later werd doodgeschoten. “Daar gaan we het vandaag niet over hebben”, benadrukte voorzitter Liesens in het assisenhof in Tongeren. “Het gaat hier over de dood van Hilmi Gedik op 29 november 2012. U kende Hilmi vrij goed?” S.: “Ja, mijn man was bevriend met hem en ik dus ook.”

Silvio kende Hilmi al van in zijn jeugdjaren, bevestigde S. En ook de twee dochters van Silvio en Hilmi waren goed bevriend met elkaar. Getuige S. : “Onze dochters bleven regelmatig bij elkaar overnachten. Hilmi had net voor zijn dood nog een iPad voor mijn dochter gekocht. We waren ook nog samen naar Plopsaland gegaan. Hij was een echte vriend aan huis.”

Voorzitter: “Uw man Silvio heeft Hilmi gevonden? Hoe is dat verlopen?”

S. : “Hij kwam naar huis en was helemaal in shock. In paniek riep hij: ‘Wat moet ik doen? Ik denk dat Hilmi dood is!’ Uiteindelijk is hij naar de politie gegaan.”

Voorzitter: “Waarom heeft hij dat niet onmiddellijk gedaan?”

S.: “Ik denk dat hij toen dacht aan zijn reputatie. En dat hij bang was dat ze hem zouden arresteren. Maar hij heeft dan toch gedaan wat hij moest doen. Hij wist op dat ogenblik ook niet of Hilmi toen misschien nog leefde.”

Voorzitter: “Waarom is Hilmi volgens u vermoord?”

S.: “Dat weet ik niet. Silvio wist dat ook niet. Het was totaal onverwacht voor hem.”

Voorzitter: “Wist u dat Silvio ook zaken deed met Hilmi?”

S.: “Op dat moment niet nee, ik heb dat achteraf vernomen.”

Voorzitter: “Hoe zou u zijn karakter omschrijven?”

S.: “Hilmi was een vriendelijke man. Heel zorgzaam voor zijn dochter. Ik had hem nog nooit boos gezien.”

Contact met de dochter van Hilmi heeft S. zelf niet meer zo vaak. De twee dochters van Silvio en Hilmi horen elkaar wel nog regelmatig.

Jo Muylle, de advocaat van de dochter van het slachtoffer en haar moeder, had nog een belangrijke vraag voor de vrouw van Silvio Aquino. “Was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat jullie dochter de avond van de moord bij Hilmi zou blijven overnachten?”

“Ja, dat klopt, maar omdat ze ziek was, is dat niet kunnen doorgaan”, aldus S. Maar dat kon Silvio niet weten, vulde Muylle nog aan. Want hij was voor zijn komst zonder gsm op pad geweest. “Dus hij zou Hilmi zelf zeker nooit iets aangedaan hebben in de wetenschap dat zijn dochter mogelijks in die woning aanwezig was.”

Executie

Alvorens de getuigenis van de echtgenote van Silvio Aquino plaatsvond, had wetsarts Develter zijn bevindingen uiteengezet over de ‘executie’ op Hilmi Gedik. Het slachtoffer was op 29 november 2012 televisie aan het kijken toen de schutter(s) aan zijn voordeur belde(n) of klopte(n). Met zijn digicorder op pauze stapte hij naar zijn voordeur. Het was zijn gewoonte om het gordijn weg te schuiven, om te kijken wie er voor zijn voordeur stond. Develter: “Er werden vijf schoten van dichtbij afgevuurd, vier hebben het slachtoffer geraakt. Minstens één schot heeft het slachtoffer rechtopstaand of voorovergebogen getroffen, daarna is hij vrij snel in een liggende positie beland.”

Met een semiautomatisch wapen kunnen die vijf schoten in een tiental seconden afgevuurd zijn Ballistisch deskundige Borgers

Schot tussen de ogen

De vier schoten die het slachtoffer troffen, werden kort na elkaar afgevuurd. Een schot door de borst, een schot door de kin, een onder de linker wenkbrauw en een finaal schot door het hoofd, tussen de twee ogen. “De volgorde van de schoten kan niet met zekerheid bepaald worden”, besloot Develter. “De laatste twee treffers zijn vermoedelijk wel de twee schoten door het hoofd geweest.” De roetsporen op het gordijn leidde de wetsarts, samen met de ballistisch deskundige Borgers nog tot een laatste conclusie. “Het laatste schot is zeer waarschijnlijk het schot door het hoofd en tussen de ogen geweest. Het slachtoffer lag toen neer en het vuurwapen bevond zich op 30 centimeter boven zijn hoofd.”

Pure liquidatie

“We kunnen dus spreken van een executieschot, er werd gevuurd om te doden?”, vroeg voorzitter Liesens aan de wetsarts. De conclusie werd niet tegengesproken. Het schot recht tussen de ogen was zonder twijfel bedoeld om te doden. Rik Vanreusel, advocaat van beschuldigde Brian V.G., stelde daarover een bijkomende vraag aan ballistisch deskundige Borgers. “Dit scenario komt overeen met een pure liquidatie. In welke tijdspanne werden de schoten gelost?” Borgers: “Met een semiautomatisch wapen kan dat snel gaan, een tiental seconden voor vijf schoten.” Overlevingskansen had Hilmi Gedik niet. Het slachtoffer kan de schoten maximaal enkele minuten overleefd hebben.

Donderdagochtend besliste voorzitter Liesens ook om in te gaan op de vraag van beschuldigde Shane R., om alsnog een leugendetectortest te mogen afleggen. Die zal zaterdag worden afgenomen. De resultaten zullen maandag voor het assisenhof besproken worden.