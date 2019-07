Vrouw overleden in Maasmechelen: partner opgepakt, onderzoek naar moord Marco Mariotti

11 juli 2019

12u23 218 Maasmechelen De politie heeft donderdagochtend het levenloze lichaam van een 61-jarige vrouw aangetroffen in de Zandstraat in Maasmechelen. Haar 42-jarige vriend werd opgepakt. Er is een moordonderzoek geopend.

De hulpdiensten werden donderdagochtend omstreeks 9 uur gealarmeerd omdat het slachtoffer telefonisch niet te bereiken was. Agenten die een kijkje gingen nemen, vonden vervolgens al snel het levenloze lichaam van het slachtoffer.

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de dame met geweld om het leven kwam”, aldus het parket, dat een wetsgeneesheer ter plaatse stuurde, alsook een specialist in 3D-scans.

Intussen werd een onderzoeksrechter aangesteld voor een moordonderzoek. De vriend van het slachtoffer, een 42-jarige man, werd meegenomen voor verhoor en gearresteerd. Of hij ook officieel in verdenking gesteld werd, is nog niet duidelijk.

Later meer.