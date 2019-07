Vrouw dood aangetroffen in Maasmechelen, partner opgepakt Marco Mariotti

11 juli 2019

12u23 118 Maasmechelen De Zandstraat in Maasmechelen is momenteel afgesloten na een zwaar incident. Een vrouw werd er levensloos aangetroffen in een woning.

Het gerechtelijk labo is ter plaatse en onderzoekt de feiten. Één man is meegenomen. Het parket is onderweg. Later meer.