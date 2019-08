Vrouw breekt arm bij boottochtje op de Maas BVDH

04 augustus 2019

De brandweer werd zondagmiddag opgeroepen voor een interventie op het water aan de Langeweidestraat in Maasmechelen, tegen de Nederlandse grens. “Een koppel was aan het varen op de Maas en besloot aan een eilandje even halt te houden. Bij het uitstappen is de vrouw gevallen en heeft daarbij haar arm gebroken”, vertelt Johnie Nijs van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. De ziekenwagen kwam ook ter plaatse en gaf de vrouw de nodige verzorging.