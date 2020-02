Vriendinnen gaan dagje shoppen maar betalen niet: buit van ruim 2.200 euro VCT

17 februari 2020

13u06 0 Maasmechelen Een 37-jarige Roemeense vrouw uit Hasselt trok enkele dagen voor kerstmis samen met een vriendin naar Maasmechelen Village. In vijf winkels propten de twee kledij, make-up, juwelen en handtassen ter waarde van 2.295 euro in een grote tas. De gestolen spullen verstopten ze in de koffer van hun auto. Ze werden op heterdaad betrapt.

De vrouw gaf toe dat ze samen met haar vriendin op 19 december naar Maasmechelen trok. De twee stapten de winkels binnen, stopten de spullen in een speciale tas en laadde de buit dan telkens in de koffer van hun wagen. De dievegge werd op heterdaad betrapt en had ook nog wat gestolen spullen achter haar broek verstopt.

In juni 2019 werd de Roemeense uit Hasselt ook al betrapt op een winkeldiefstal ter waarde van 4.00 euro. Ze zit sinds de feiten in de gevangenis van Hasselt. Zelf riskeert ze 18 maanden cel, voor haar vriendin werd 14 maanden cel gevorderd.

“Ze heeft de gestolen spullen teruggegeven en heeft hiervoor ook betaald,” pleitte haar advocaat, die opschorting of een straf met uitstel vroeg. “Het was een stommiteit, ik heb er spijt van,” sloot A. zelf af.

Vonnis volgt op 2 maart.