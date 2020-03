Vriendinnen betrapt met gestolen shopping buit van ruim 2.000 euro: “Het was een stommiteit” VCT

03 maart 2020

17u02 0 Maasmechelen Een 37-jarige Roemeense vrouw uit Hasselt trok enkele dagen voor Kerstmis samen met een vriendin naar Maasmechelen Village. In vijf winkels stalen de twee dames kledij, make-up, juwelen en handtassen ter waarde van 2.295 euro. Ze werden op heterdaad betrapt en kijken nu aan tegen celstraffen van 14 maanden en een jaar.

De Hasseltse A. gaf toe dat ze de diefstallen gepleegd had. Samen met een vriendin stapte ze op 19 december vorig jaar binnen in vijf winkels in Maasmechelen Village. A. stopte de spullen in een speciale tas en haar kompaan laadde de buit dan in de koffer van haar wagen, die op de parking van het winkelcentrum stond geparkeerd.

De dievegge werd op heterdaad betrapt terwijl ze make-up producten aan het stelen was, die ze in haar broek verstopt had. Ze had ook kledij en handtassen in een tas mee gegrist. In de koffer van de Mercedes CLA van de Hasseltse werd nadien de rest van de buit aangetroffen: van portefeuilles tot handtassen, zonnebrillen en make-up.

Stommiteit

In juli 2019 werd de vrouw ook al betrapt op een winkeldiefstal ter waarde van 400 euro. “Ze heeft de gestolen spullen teruggegeven en heeft hiervoor ook betaald,” pleitte haar advocaat, die opschorting of een straf met uitstel vroeg. “Het was een stommiteit, ik heb er spijt van,” sloot A. zelf af.

De twee vrouwen moeten naast de celstraffen van 14 maanden en een jaar, die deels met uitstel werden opgelegd, ook elk een boete van 800 euro betalen. De Mercedes GLA van de Hasseltse werd verbeurd verklaard.