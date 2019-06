Vriendin gaat op zoek naar bewijzen van ontrouw en vindt 907 XTC-pillen in kleerkast VCT

17 juni 2019

15u08 8 Maasmechelen Toen de vriendin van H. (43) uit Maasmechelen haar partner verdacht van ontrouw, ging ze op 11 januari 2018 in huis op zoek naar bewijzen. In de kleerkast vond de vrouw een grote zak met pillen, verstopt in een kledinghoes. De politie telde 907 XTC- pillen in de zak. H. riskeert daarvoor een celstraf van 10 maanden en een boete van 8.000 euro.

De beklaagde, die als kok werkt in Nederland, verklaarde dat hij de pillen nam om de zware werkdruk in de horeca aan te kunnen. Hij kocht de zak XTC in 2015 en betaalde er 1.100 euro voor. “Het was een grote, foute beslissing”, gaf H. voor de strafrechter in Tongeren toe. Nadat ze de zak met pillen vond, zette de vriendin van H. een punt achter de relatie.

Vonnis volgt op 24 juni.