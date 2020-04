Vrienden maken goulash voor goede doel: “Maar alles verloopt volgens de regels” Marco Mariotti

02 april 2020

16u37 0 Maasmechelen Drie Maasmechelse vrienden hebben in volle coronatijden de handen uit de mouwen gestoken. Het trio bereidde goulash voor maar liefst 150 Maasmechelaren. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga die mondmaskers maken voor thuisverplegers in de gemeente.

Het jaarlijkse Goulashfestijn van Antonio Piccigallo, Carlo Manniello en Hassan Douirani kon dan wel niet plaatsvinden in een grote feestzaal, het trio besloot om toch een kleine variant te organiseren. “We lanceerden via een oproep de vraag of er interesse zou zijn als we bakjes goulash aan huis zouden leveren", vertelt Manniello. En dat bleek een succes.

“In enkele dagen tijd kwamen we aan 150 inschrijvingen, meteen onze limiet om alles werkbaar en veilig te houden.”

Want het trio houdt zich effectief aan de voorschriften. Afgebakende gebieden bij de ketels, zodat de chef niet in contact komt met de anderen. “Het zijn bakjes van ongeveer 400 gram aan de prijs van 10 euro. Ze worden enkel en alleen aan huis geleverd met de nodige voorzorgsmaatregelen en niet buiten Maasmechelen. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga. Zij maken ook mondmaskers voor thuisverplegers en met de opbrengst kunnen ze die kosten mee betalen."

Chissenefrega

Antonio Piccigallo - die het populaire kledingmerk Chissenefrega beheert - wil nog een extra duit in het zakje doen. “Chissenefrega heeft een couponcode aangemaakt, SAMENTEGENCORONA25. Met deze code zal 25 procent van uw aankoopsom op onze website www.chissenefrega.shop gedoneerd worden aan een goed doel in Maasmechelen." Welk goed doel dat exact zal worden, moet nog bepaald.