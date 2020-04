Vrachtwagen rijdt in op grenscontrole E314 in Maasmechelen: één dode MMM ADN

08 april 2020

21u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 9 Maasmechelen Aan de grensovergang in Maasmechelen met Nederland op de E314 is vandaag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed er in op de file vlak bij de grensovergang. Eén bestuurder kwam om het leven.

Het ongeval ontstond vlak voor de Belgische grensovergang in Boorsem (Maasmechelen).

Volgens de Nederlandse politie is een vrachtwagen achter ingereden op een file, die het gevolg was van een grenscontrole. De vrachtwagen knalde achter op een andere oplegger, in totaal raakten drie vrachtwagens bij het ongeval betrokken. Een traumahelikopter uit Nederland kwam ter plaatse en de Belgische politie verleende assistentie. Maar voor één bestuurder kwam alle hulp te laat.

De E314 richting Nederland bleef enige tijd afgesloten voor alle verkeer.