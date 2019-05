Voortvluchtige moordenaar Lei Beaumont (71) in Spanje gevat mvdb/MMM

29 mei 2019

15u52

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 2 Maasmechelen Het FAST-team van de federale politie heeft vanmorgen in het Spaanse Calpe de 71-jarige voortvluchtige assisenveroordeelde Lei Beaumont kunnen arresteren.

De zeventiger was op 6 mei door het Tongerse hof van assisen bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in Vucht (Maasmechelen). Hij schoot haar op 13 december 2009 dood in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat. De man werd bij verstek veroordeeld en was al twee jaar op de loop.



Beaumont schoot zijn ex-vrouw tien jaar geleden dood omdat hij niet kon verkroppen dat bij de echtscheiding de gemeenschappelijke goederen in gelijke delen zouden worden verdeeld. De voormalige kleuterjuf werd met 5 dodelijke kogels vermoord in haar garage in Vucht bij Maasmechelen.



De jury oordeelde ook dat dit met voorbedachten rade is gebeurd. De advocaten van de burgerlijke partij spraken zelfs over een voorbereide executie.



Wandeling

Iets voor het middaguur werd Beaumont in het Spaanse Calpe gevat tijdens een wandeling. De man stond sinds zijn veroordeling geseind en kwam op de Most Wanted-lijst terecht, een meest gezochte criminelen in België.



Straf

Lei Beaumont moet nu onmiddellijk naar de cel en zal binnenkort worden uitgeleverd aan ons land. Hij kan wel nog verzet aantekenen tegen de strafmaat of het hele proces. In het slechtste geval moet het volledig proces over worden gedaan.