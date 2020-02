Vliegtuigbom uit WO II onschadelijk gemaakt: geëvacueerde mensen mogen terug naar hun woning Birger Vandael

26 februari 2020

12u30 62 Maasmechelen In de Tulpenstraat in Maasmechelen stootten graafwerkers woensdagochtend op een wel erg speciale vondst. Plots lag er tussen het puin een echte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels werd de bom onschadelijk gemaakt en is het gevaar geweken. Iedereen mag terug naar huis.

Volgens Johnie Nijs van politie Lanaken-Maasmechelen werd de bom aangetroffen toen werknemers bezig waren aan de werken bij een gebouw. “Toen ze een gat aan het graven waren met als doel een waterput te installeren, kwamen ze plots uit bij het exemplaar. Die zat zo'n anderhalve meter diep in de grond.”

Na enig onderzoek bleef het te gaan om een vliegtuigbom van zwaar kaliber uit de Tweede Wereldoorlog. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Meteen werd er ook een perimeter van 180 meter ingesteld omwille van veiligheidsredenen. Enkele bewoners moesten geëvacueerd worden zodat DOVO het nodige kon doen.

Vijftig woningen ontruimd

“In totaal gaat het om een vijftigtal woningen die ontruimd zijn. Een exact aantal inwoners kan ik echter niet meteen geven”, aldus Nijs rond 12.30 uur. “DOVO zal nu starten met de ontmanteling. Ook netbeheerder Fluvius is aanwezig. De gemeente Maasmechelen voert de vaste procedure van het veiligheidsplan uit.”

Omstreeks 13.50 uur kwam het geruststellende nieuws dat de bom onschadelijk was gemaakt. Bijgevolg was ook het gevaar geweken en mocht iedereen terug naar huis. Ook de weg is terug opengesteld. “Er waren twee kleine ontploffingen ter plaatse en de bom wordt nu meegenomen door DOVO”, besluit Nijs.

Volgens Nijs was het niet de eerste keer dat er een oorlogsbom werd aangetroffen. Dat blijkt te kloppen, want in februari 2017 werd bij graafwerken aan de Weg naar Geneuth richting Kotem twee keer op korte tijd een obus gevonden. De ligging dicht bij de Maas heeft daar zeker mee te maken, want deze omgeving werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. In augustus 2017 werd op het veld van Eendracht Maasmechelen bij rioleringswerkzaamheden ook een bom opgegraven. Een voetbalkamp werd toen uit voorzorgsmaatregelen stopgezet.