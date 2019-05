Vlaams Belang scoort hoog in mijngemeenten: “Gebouwde bruggen dreigen gesloopt te worden” Marco Mariotti

27 mei 2019

19u40 20 Maasmechelen De Limburgse mijngemeenten worden vaak als een multicultureel succesverhaal afgebeeld, maar Vlaams Belang scoort net op die plaatsen bijzonder hoog. Stopt het multicultureel verhaal aan de pitabar? “Bruggen die in het verleden gebouwd zijn, dreigen gesloopt te worden", zegt Bernd Smeets, 25 jaar jeugdwerker in het multiculturele Eisden. Zelfs ‘vreemdelingen’ stemmen Vlaams Belang.

Veruit de grootste partij met 21,7 procent in Houthalen-Helchteren. Nipt tweede met 19,2 procent in Maasmechelen. 25 procent en de grootste in Leopoldsburg en Ham, gemeenten met een grote Turkse gemeenschap. Maaseik telt een grote Marokkaanse gemeenschap en ziet ook hier het VB de grootste worden boven de 24 procent.

Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen (CD&V) reageerde eerder al bijzonder geschrokken te zijn bij het idee dat 1 op 5 van zijn inwoners op Vlaams Belang stemde.

Volgens Bernd Smeets - decennialang jeugdwerker in Eisden - is deze tendens bijzonder jammer voor bepaalde jongerengroepen in de gemeente. “Jarenlang heb ik in Eisden tussen jongeren gezeten uit gezinnen van migranten. Er zijn zoveel bruggen gebouwd tussen gemeenschappen, en die dreigen nu plots verloren te gaan. In de beginjaren had je een geitenwollensokkenbeleid, alle jongeren waren goed en overal moest je eindeloos energie in steken. Maar dat verhaal werkt vandaag niet meer.”

In de beginjaren had je een geitenwollensokkenbeleid, alle jongeren waren goed en overal moest je eindeloos energie in steken. Maar dat verhaal werkt vandaag niet meer Bernd Smeets

“Wie over de schreef gaat, moet gestraft worden. Er zitten zéker rotte appels in de mand, en die moet je kordaat aanpakken. Er zijn wijken in Maasmechelen en Genk waar tieners, jongvolwassenen het bont maken. Er wordt drugs gedeald, ouderen ervaren overlast, en de mensen pikken dat niet meer. Het veiligheidsgevoel is niet overal op punt. De Pauwengraaf ‘s avonds met vreemde shishabars, bijvoorbeeld. We zien een invloed vanuit Nederland, drugshandeltjes in cafés.”

Jeugdhuizen

“Tegelijk is het bijzonder jammer voor de grote groep jongeren die zich wél inzet en een voorbeeld wil zijn voor zoveel anderen. We glijden weg in tijden waarin iedereen over dezelfde kam wordt geschoren. Investeren in jongerenwerk is belangrijker dan ooit, jeugdhuizen in dergelijke 'probleemwijken’ moeten open blijven en middelen krijgen. Maar het runnen moet vanuit de jongeren zelf komen, niet vanuit de ambtenarij. De gemeente moet zulke projecten ondersteunen, maar niet zélf in handen willen hebben. Dat gebeurt vandaag nog te veel. Dat staat te ver van de doelgroep en dat blijft in veel steden een probleem.”

Iemand zoals Dries Van Langenhove zou in onze tijd een pedagogisch verantwoorde tik verdiend hebben. Vandaag is zo'n figuur plots populair bij jonge gasten. Bernd Smeets

Nog volgens Smeets moeten jongeren goed geïnformeerd worden over de invloed van sociale media. “Iemand zoals Dries Van Langenhove zou in onze tijd een pedagogisch verantwoorde tik verdiend hebben. Vandaag is zo'n figuur plots populair bij jonge gasten.”

Ook ‘allochtonen’ stemmen op VB

Opvallend genoeg blijkt dat de nieuwe generatie Italianen, Turken of Marokkanen ook op Vlaams Belang stemt. Vreemd stemgedrag voor ‘vreemdelingen’. “Maar wij zijn toch geen vreemdelingen?”, reageert een Maasmechelaar van Italiaanse origine, die zijn steun aan Vlaams Belang anoniem wil toegeven. “Onze ouders of grootouders waren vreemdelingen in de jaren vijftig toen de Belgische staat ze hier in de mijnen liet werken. Zij kwamen hier werken voor een beter leven en hebben zich aangepast aan de wetten en normen van dit land”, zegt hij.

Onze ouders zijn hier niet met hun vingers komen draaien, zoals de gemiddelde vluchteling doet en zo profiteert. Vind je het dan gek dat niet enkel ‘echte’ Belgen, maar ook wij kwaad worden? Maasmechelaar van Italiaanse origine stemt op VB

“Ze zijn hier niet met hun vingers komen draaien, zoals de gemiddelde vluchteling doet en zo profiteert. Vind je het dan gek dat niet enkel ‘echte’ Belgen, maar ook wij kwaad worden? Onze ouders hebben verdorie hard gewerkt voor dit alles.”

Ouderen

Wie die grote groep Vlaams Belangers plots is, weet niemand exact. Een deel verklaart ‘de jeugd' op zak te hebben, terwijl anderen naar de ouderen wijzen die vooral kijken naar hun (te laag) pensioen. Bij het feestje van Vlaams Belang Limburg in Bilzen zondagavond was vooral de hardere kern aanwezig, en amper die ‘20 procent Limburgers die plots van partij wisselde’. Want is die doorsnee Limburger niet meestal traditioneel gelinkt aan N-VA, CD&V, sp.a of Open Vld?

Dat zegt ook Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, die zijn ‘blauwe’ gemeente zwart-geel zag kleuren. “In oktober behaalde ‘die partij’ hier nipt twee gemeenteraadszetels. Vandaag winnen ze in Lanaken de verkiezingen. De stem van de man in de straat is bezorgd om migratie, zijn pensioen, de wachtrijen voor sociale woningen. Bepaalde thema’s zijn nu eenmaal moeilijk voor een lokaal bestuur.”

Vlaams Belang is een échte oppositiepartij, met onrealistische ideeën. De kiezer wil soms niet horen of die haalbaar zijn, ze wil ze gewoon horen Marino Keulen

Besturen met Vlaams Belang is ook voor Keulen ondenkbaar. “De partij wíl volgens mij zelfs niet regeren. Kijk in Nederland naar Geert Wilders, die nog sneller uit de regering stapte dan hij erin ging. Ik zie dat hier niet anders: Vlaams Belang is een échte oppositiepartij, met onrealistische ideeën. De kiezer wil soms niet horen of die haalbaar zijn, ze wil ze gewoon horen.”