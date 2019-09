Vijftig auteurs palmen bibliotheek Maasmechelen in MMM

23 september 2019

17u31 5 Maasmechelen Zondag kan je terecht in de bibliotheek van Maasmechelen om kennis te maken met maar liefst vijftig auteurs. De ‘Boekenbottelarij’ is een concept waarbij schrijvers en lezers dichter bij elkaar worden gebracht.

De Boekenbottelarij 2.0 is niet zomaar een boekenbeurs. Het is hét moment om de auteurs, maar ook de bibliotheek bij het publiek in de kijker te zetten. “We moeten elkaar ondersteunen en dankzij dit evenement kunnen wij een nog duidelijker zicht krijgen wat wij kunnen betekenen voor de auteurs”, zegt directeur August Vranken.

“In het veranderende literatuurlandschap komen er meer en meer auteurs op de markt buiten de reguliere uitgeverijen. Zij moeten op een andere manier aan verspreiding doen en voor hen is het directe contact met de lezer onmisbaar. Daarnaast zorgen online giganten ook voor een grote verandering in de verkoop van boeken, wat maakt dat boekenwinkels minder risico’s nemen en kiezen voor mediawaarden die gegarandeerd verkopen.”

Starters of nicheschrijvers krijgen geen kansen meer. “Het contact en de uitwisseling van ideeën tussen lezer en auteur is een unieke ervaring die voor beide partijen een meerwaarde geeft. De bib is hier het perfecte kader voor. Door de organisatie van de meest diverse lezingen en de samenwerking met de Boekenbottelarij profileert de bib zich als auteursvriendelijke bibliotheek.” De boekenbeurs vindt plaats van 13 tot 17 uur.