Vijftiende wietplantage in politiezone Lanaken-Maasmechelen ontdekt

22 mei 2019

17u33 0 Maasmechelen Aan de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen is woensdag een wietplantage ontdekt. Het gaat al om de vijftiende plantage in deze politiezone sinds dit jaar. De meeste gevallen werden in Maasmechelen ontdekt.

Twee Maasmechelaren van 27 en 36 jaar werden gearresteerd en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen. De stroom werd er illegaal afgetakt.